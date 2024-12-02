الرياضة - 05:22 - سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وذلك وفقاً لآخر تحديث في أسعار الذهب بـ سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بلغ نحو 4211.5 جنيه للبيع، 4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بلغ نحو 3860.5 جنيه للبيع، 3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بلغ نحو 3685 جنيها للبيع، 3665 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وصل نحو 3158.5 جنيه للبيع، 3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وصل نحو 2456.75 جنيه للبيع، 2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وصل نحو 2105.75 جنيه للبيع، 2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، سجل نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، سجل نحو 29480 جنيها للبيع، 29320 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، سجل نحو 2644.61 دولار للبيع، 2644.34 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

يذكر أن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.