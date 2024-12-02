الرياضة - 05:22 - «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء لمدة أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حتى يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام القبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
أوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وحذرت من نشاط رياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|14
|السواحل الشمالية
|21
|11
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
ولفتت هيئة الأرصاد إلى حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت «الأرصاد» على وجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|22
|11
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس من الجمعة 6 ديسمبر إلى الأحد 8 ديسمبر 2024
واختتمت بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، من الجمعة إلى الأحد، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|21
|10
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|24
|11
درجات الحرارة يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 7 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|14
|السواحل الشمالية
|22
|12
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|26
|11
درجات الحرارة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|13
|السواحل الشمالية
|21
|12
|شمال الصعيد
|22
|08
|جنوب الصعيد
|26
|11
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