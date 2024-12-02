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الرياضة - 05:22 - «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء لمدة أسبوع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:22 - «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء لمدة أسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء لمدة أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حتى يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في الأيام القبلة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

أوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

ونوهت «الأرصاد» بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط رياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 21 14
السواحل الشمالية 21 11
شمال الصعيد 22 08
جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس يوم الخميس 5 ديسمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد إلى حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت «الأرصاد» على وجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 5 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 5 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 22 11
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس من الجمعة 6 ديسمبر إلى الأحد 8 ديسمبر 2024

واختتمت بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، من الجمعة إلى الأحد، على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 21 10
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 24 11

درجات الحرارة يوم السبت 7 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 7 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 14
السواحل الشمالية 22 12
شمال الصعيد 22 09
جنوب الصعيد 26 11

درجات الحرارة يوم الأحد 8 ديسمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 8 ديسمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 13
السواحل الشمالية 21 12
شمال الصعيد 22 08
جنوب الصعيد 26 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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