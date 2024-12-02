وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - زيادات المعاشات رسميا في هذا الموعد |تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - زيادات المعاشات رسميا في هذا الموعد |تفاصيل - أخبار كلمتك

وزير العدل يشارك في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" - أخبار كلمتك

وزير العدل يشارك في مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" - أخبار كلمتك

تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

تعيين اللواء الدكتور ياسر حسن لإدارة مستشفى الدعاة، والأزهري يكرم الرئيس السابق - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيس "بريتيش بيتروليوم" ويتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية (فيديو) - أخبار كلمتك

السيسي يستقبل رئيس "بريتيش بيتروليوم" ويتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية (فيديو) - أخبار كلمتك

الكشف عن امر سري تم بين السعودية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن امر سري تم بين السعودية ومليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق - أخبار كلمتك

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة حول سوريا غدا - أخبار كلمتك

"المهن السينمائية" توكل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران في قضية سرقة المجوهرات - أخبار كلمتك

"المهن السينمائية" توكل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران في قضية سرقة المجوهرات - أخبار كلمتك

اتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني - أخبار كلمتك

اتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:22 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:22 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشة البنك المركزي المصري، الذي سجل فيه 49.78 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.78 جنيه 49.65 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.75 جنيه 49.65 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 49.75 جنيه 49.65 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.83 جنيه 49.73 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.81 جنيه 49.71 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.75 جنيه 49.65 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.76 جنيه 49.66 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.77 جنيه 49.67 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.77 جنيه 49.67 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.78 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- td>49.83 جنيه للبيع.

- td>49.73 جنيه للشراء.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.81 جنيه للبيع.

- 49.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.76 جنيه للبيع.

- 49.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر سبيكة الذهب btc الآن في مصر.. مفاجأة لأول مرة

تراجع سعر الذهب في الكويت اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق