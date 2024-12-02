الرياضة - 05:22 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:22 مساءً - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على مؤشر شاشة البنك المركزي المصري، الذي سجل فيه 49.78 جنيه للبيع، و49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

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سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.78 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.83 جنيه 49.73 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.81 جنيه 49.71 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 49.75 جنيه 49.65 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 49.76 جنيه 49.66 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.77 جنيه 49.67 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.77 جنيه 49.67 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.78 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- td>49.83 جنيه للبيع.

- td>49.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.81 جنيه للبيع.

- 49.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.75 جنيه للبيع.

- 49.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.76 جنيه للبيع.

- 49.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.77 جنيه للبيع.

- 49.67 جنيه للشراء.