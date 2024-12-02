المقاولون يفوز على أسوان بثنائية ويتصدر دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:17 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على نظيره أسوان بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة العاشرة ببطولة دوري المحترفين.

أهداف مباراة المقاولون وأسوان

أحرز هدفي المقاولون العرب فاروقا نور الدين من ضربة جزاء في الشوط الأول وعبد الرحمن أكمل في الشوط الثاني.



وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 23 في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز .



وكان المقاولون بدأ لقاء أسوان بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود ولؤي وائل وفاروقا نور الدين ومحمد رضا وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال وعبدالرحمن أكمل وتشارلز باساي ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة ومحمد ماجد بلح.

وتواجد على دكة البدلاء، محمود ماهر وأمير عابد ومحمد هاني تريكة ومصطفى صبحي وحسين البدري ومحمود أيمن وإسلام مجدي والسيد أبو آمنة وطارق أبوغنيمة .

وأدار لقاء المقاولون وأسوان في مسابقة دوري المحترفين طاقم حكام مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة ومحمد محمود لطفي مساعد أول وأحمد عبدالباسط مساعد ثاني وعمرو عبد العاطي حكما رابعا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.