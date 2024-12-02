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الرياضة - 04:49 - وزير الخارجية: أوهام وغطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الاستقرار بالمنطقة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:49 - وزير الخارجية: أوهام وغطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الاستقرار بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:49 - وزير الخارجية: أوهام وغطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الاستقرار بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:49 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، أن مصر ركزت على متطلبات التعافي المبكر لقطاع غزة، ليصبح صالحًا للحياة.

وأضاف «عبد العاطي» بمؤتمر صحفي مع نائبة الأمين العام الأمم المتحدة: أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبح ضرورة ملحة، لذلك على قوات الاحتلال تحمل مسؤولياته، لضمان النفاذ الكامل للمساعدات إلى القطاع.

وتابع: «يجب على قوات الاحتلال الإسرائيلية الانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، ويجب تمكين الدولة الفلسطينية من الحصول على عضوية الأمم المتحدة»، معقبًا: «أوهام وغطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الاستقرار بالمنطقة».

وواصل: «تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة إلى مصر ولن تقبله تحت أي ظرف، لذلك نواصل جهودنا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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