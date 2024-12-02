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اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يعلن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - كأس مصر، أعلن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس مصر لموسم 2024 - 2025 

وأكد اتحاد الكرة في خطابات رسمية أرسلها للأندية المشاركة في هذا الدور، أن المباريات ستقام بدون جماهير 

كما تضمن الخطاب اللوائح المنظمة لبطولة كأس مصر من الدور التمهيدي الأول وحتى الدور التمهيدي الأخير، والتي جاء فيها أن المباريات التي ستنتهى بالتعادل خلال هذه المرحلة ستتجه مباشرة إلى ركلات الترجيح 

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر 

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بيراميدز بطل آخر نسخة لكأس مصر

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ليصبح الفريق رقم 13 بين الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بكأس مصر.

وحقق فريق بيراميدز لقب كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره زد بهدف دون رد  في المباراة التي جمعت بينهما يوم 30 أغسطس الماضي على ستاد برج العرب  في نهائي بطولة كأس مصر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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