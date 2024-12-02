الدوري الممتاز، المصري بالقوة الضاربة في مواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - الدوري الممتاز، أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الرابعة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري أمام بيراميدز

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من:

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

محمد الشامي ، سمير فكري، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، أمادو با ، يوسف الجوهري ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،، عبد الرحيم دغموم ، بابا بادجي.

مباراة المصري وبيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.



المصري ضد بيراميدز

وتنطلق صافرة مباراة المصري وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المصري من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، واستغلال تعثر الأهلي أمام البنك.



كما يدخل المصري المواجهة بنفس الطموح، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث.

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو المصرى 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي- على جبر- محمد الشيبي- محمد حمدي- طارق علاء- كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- صديق إيجولا- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي- يوسف أوباما- مروان حمدي- دودو الجباس.

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