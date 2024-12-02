الدوري الممتاز، ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - الدوري الممتاز، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي المصري في الخامسة من مساء الاثنين على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة المصري

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس

مباراة المصري وبيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.



المصري ضد بيراميدز

وتنطلق صافرة مباراة المصري وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بستاد السويس الجديد.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المصري من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، واستغلال تعثر الأهلي أمام البنك.



كما يدخل المصري المواجهة بنفس الطموح، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث.

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو المصرى 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي- على جبر- محمد الشيبي- محمد حمدي- طارق علاء- كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- صديق إيجولا- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي- يوسف أوباما- مروان حمدي- دودو الجباس.

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