الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.. يستعد طلاب الأزهر الشريف لأداء امتحانات الترم الأول، لذا يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 وآخر موعد للتسجيل.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات الترم الأول، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وأشار القطاع، إلى أنه يتم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، من خلال موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال الضغط هـــنـــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

وفي إطار التسهيل على الطلاب، حدد قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025، وهي:

- زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الطلاب.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة الرقم السري.

- ملى البيانات المطلوبة.

- التحقق من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

- طباعة استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

-تسليم الاستمارة لمسؤول شؤون الطلاب بالمعهد الملتحق به الطالب.

- مراجعة الاستمارة من سجلات الطالب الموجودة بالمعهد.

- التأكد من مطابقة المعلومات المسجلة في الاستمارة بالبيانات المسجلة بالمعهد.

- إرفاق كشوف 2 ج الإلكترونية مع الاستمارات.

- مراجعة اسم الطالب بالكامل.

- رقم الهاتف الخاص بالطالب.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- 6 صور شخصية للطالب.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي اأمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.