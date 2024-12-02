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مكافأة خاصة تنتظر لاعبي المصري حال الفوز على بيراميدز - أخبار كلمتك

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مكافأة خاصة تنتظر لاعبي المصري حال الفوز على بيراميدز - أخبار كلمتك

مكافأة خاصة تنتظر لاعبي المصري حال الفوز على بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - الدوري الممتاز، رصد كامل أبو علي رئيس النادي المصري مكافأة خاصة للاعبي الفريق البورسعيدي، حال تحقيق الفوز اليوم على بيراميدز واعتلاء قمة الدوري الممتاز. 

ومن المنتظر أن يحضر كامل أبو علي مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز بستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وبيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم الاثنين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.
 

المصري ضد بيراميدز

وتنطلق صافرة مباراة المصري وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بستاد السويس الجديد.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المصري من أجل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، واستغلال تعثر الأهلي أمام البنك.


كما يدخل المصري المواجهة بنفس الطموح، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 7 نقاط لكل منهما، في المركزين الثاني والثالث.

حكام مباراة المصري ضد بيراميدز

 

ترتيب المصري بيراميدز بالدوري

ويحتل فريق المصرى المركز الثالث فى ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو المصرى 3 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط قبل انطلاق الجولة الرابعة، جمعها من فوزين وتعادل، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

 

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي- على جبر- محمد الشيبي- محمد حمدي- طارق علاء- كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبدالرحمن مجدي- أحمد عاطف قطة- صديق إيجولا- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي- يوسف أوباما- مروان حمدي- دودو الجباس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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