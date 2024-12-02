سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة الألمانية الدولية في عدن - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

«التضامن» تشارك في افتتاح المؤتمر العربي السنوي لجمعية نداء - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

وزيرة التخطيط تشيد بـ برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:10 - بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ أورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى على فترة ولايتها الثانية - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

تسريب فيديو من كواليس فيلم "Fantastic Four" - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

وقاية النباتات يستقبل وفد «سلوفينيا» للمشاركة بفاعلية التوعية بدور الملقحات من النحل - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

بعد غيابه عن مواجهة المصري، رمضان صبحي يبدأ برنامجه التأهيلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:05 - شقيقة نيرة أشرف تهاجم طاقم مسلسل «ساعته وتاريخه»: «هنرفع ضدكم دعوى قضائية» (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:05 - شقيقة نيرة أشرف تهاجم طاقم مسلسل «ساعته وتاريخه»: «هنرفع ضدكم دعوى قضائية» (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - شقيقة نيرة أشرف تهاجم طاقم مسلسل «ساعته وتاريخه»: «هنرفع ضدكم دعوى قضائية» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - هاجمت شروق شقيقة نيرة أشرف طالبة المنصورة، فريق عمل مسلسل «ساعته وتاريخه»، وذلك بعدما أعلنت الفنانة مايان السيد تجسيد شخصية مشابهة لقصة الطالبة الجامعية نيرة أشرف في مسلسل «ساعته وتاريخه»، وانها ليست شخصية «نيرة»، ولكنها شخصية مستوحاة من قصص حقيقية لفتيات تعرضن للعنف والتهديد.

ردت شروق شقيقة نيرة أشرف، على تصريحات مايان السيد من خلال فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معربة عن استيائها الشديد من صناع المسلسل لأنه لم يرجعوا للعائلة في أخذ المعلومات الحقيقة عن حياة نيرة قبل تجسيد شخصيتها.

وأكدت أن صناع المسلسل لم يستشيروا العائلة، أو يطلبوا إذنها قبل البدء في التصوير، كما طالبت شروق بوقف عرض المسلسل، مهددةً برفع دعوى قضائية ضد القائمين عليه.

وتابعت في الفيديو: «المسلسل ده اتعمل على أي أساس، أنتم عندكم علم أن نيرة عاشت سنتين في رعب وخوف وألم، وكانت بتاخد مهدئات، ومكنتش بتعرف تنام من القلق وكمان الخمس محاضر اللي عملناهم في القاهرة والمحلة، ولو كانت المحاضر دي اتحركت كان زمانها عايشة وسطنا».

شقيقة نيرة أشرف

واستكملت شقيقة نيرة: «أنتم عندكم علم إحنا اتعذبنا قد إيه.. عشان نبعد الواد ده عنها.. كلمنا أهله كام مرة عشان يبعدوه عن نيرة عملنا محاضر في الأقسام واتبهدلنا واتمرمطنا، وهو مكنش عنده كرامة، نيرة كانت طموحة وحلمها أنها تكون مضيفة طيران».

اقرأ أيضاً
بسبب نيرة أشرف.. مايان السيد تتصدر التريند

«اشتغلت بلوجر».. شقيقة نيرة أشرف تتصدر التريند بعد خطوبتها

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:55 - حالة الطقس اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 (بيان بدرجات الحرارة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق