الرياضة - 03:05 - شقيقة نيرة أشرف تهاجم طاقم مسلسل «ساعته وتاريخه»: «هنرفع ضدكم دعوى قضائية» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - هاجمت شروق شقيقة نيرة أشرف طالبة المنصورة، فريق عمل مسلسل «ساعته وتاريخه»، وذلك بعدما أعلنت الفنانة مايان السيد تجسيد شخصية مشابهة لقصة الطالبة الجامعية نيرة أشرف في مسلسل «ساعته وتاريخه»، وانها ليست شخصية «نيرة»، ولكنها شخصية مستوحاة من قصص حقيقية لفتيات تعرضن للعنف والتهديد.

ردت شروق شقيقة نيرة أشرف، على تصريحات مايان السيد من خلال فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معربة عن استيائها الشديد من صناع المسلسل لأنه لم يرجعوا للعائلة في أخذ المعلومات الحقيقة عن حياة نيرة قبل تجسيد شخصيتها.

وأكدت أن صناع المسلسل لم يستشيروا العائلة، أو يطلبوا إذنها قبل البدء في التصوير، كما طالبت شروق بوقف عرض المسلسل، مهددةً برفع دعوى قضائية ضد القائمين عليه.

وتابعت في الفيديو: «المسلسل ده اتعمل على أي أساس، أنتم عندكم علم أن نيرة عاشت سنتين في رعب وخوف وألم، وكانت بتاخد مهدئات، ومكنتش بتعرف تنام من القلق وكمان الخمس محاضر اللي عملناهم في القاهرة والمحلة، ولو كانت المحاضر دي اتحركت كان زمانها عايشة وسطنا».

واستكملت شقيقة نيرة: «أنتم عندكم علم إحنا اتعذبنا قد إيه.. عشان نبعد الواد ده عنها.. كلمنا أهله كام مرة عشان يبعدوه عن نيرة عملنا محاضر في الأقسام واتبهدلنا واتمرمطنا، وهو مكنش عنده كرامة، نيرة كانت طموحة وحلمها أنها تكون مضيفة طيران».