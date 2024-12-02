الاتحاد الأردني يكرم منى عطا الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - حرص الاتحاد الأردني على تكريم منى عطاالله، بمباراتين وديتين بمناسبة اعتزالها بعدما أسندت لجنة الحكام مباراتين للمحكمة المصرية ضمن طاقم تحكيم دولي مصري مكون من نوره سمير حكم ساحة وجمالات أحمد حكم مساعد ثاني، لإدارة مباراتي المنتخب الأردني ونظيره المنتخب الإيراني للكرة النسائية.

جاء اختيار منى عطا الله من جانب الاتحاد الأردني كنوع من أنواع التكريم والتقدير لمجهودات أول حكمة مصرية في كرة القدم بالإضافة إلى أنها أول محكمة تستمر في القائمة الدولية للحكام الدولية لمدّة عشرون عامًا وهذا رقم لم يحدث من قبل لأي حكم المحكمة في العالم.

وعلى الرغم من تجاهل اتحاد الكرة المصري بتكريم منى عطالله إلا أن نظيره الأردني قرر تكريم المحكمة عطاالله.

بيان منى عطاالله بعد اعتزالها التحكيم

يذكر أن منى عطا الله أعلنت اعتزالها التحكيم بعد مسيرة ذهبية ظلت لمدة 26 عاما من بينهم 20 عامًا ضمن القائمة الدولية للحكام بالاتحاد الدولي "فيفا".

وكتبت عطا الله على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في مطلع شهر أكتوبر الماضي:" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،فمن استخار الله تعالى في أمر فليعزم ولم يمض فيه.. بعد مشوار طويل امتد إلى 26 عاما في تحكيم كرة القدم.

كان فضل الله عليا كبير فمنهم 20 عاما بالقائمة الدولية على التوالى مليئة بالتحديات والإنجازات لرفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.. فبعد أن استخرت الله وقررت اتخاذ أصعب قرار فى حياتى وهو اعتزالي من أكثر حاجه بحبها وهو تحكيم كرة القدم.. حان الوقت لإغلاق هذه المرحلة والبدء بمرحلة جديدة تعطى الاستمرارية ومتابعة الأجيال الجديدة من الحكام.. كما أحب أن أشكر كل من ساهم فى هذا الإنجاز والنجاح طوال الـ 26 عاما حصلت فيهم على عدة ألقاب منها أول محكمة كرة قدم نسائى فى مصر وأول محكمة عربية فى الأولمبياد وأول محكمة دولية مصرية فى كاس العالم.. وصاحبة الرقم القياسي في المشاركات في كأس الأمم الإفريقية للسيدات.. كما أتقدم بالشكر إلى كل رؤساء الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصرى وأعضاء مجلسها..ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسها الذين عاصرتهم خلال مشواري التحكيمى.. وشكرا لجميع زملائي الحكام فى جميع الدول العربيه والافريقيه والاوربيه بحبكم جميعا كما أشكر عائلتي الداعم الأول لى.. واتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم.

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