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ميار شريف تتقدم 24 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس - أخبار كلمتك

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ميار شريف تتقدم 24 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس - أخبار كلمتك

ميار شريف تتقدم 24 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - تصنيف التنس، قفزت اللاعبة المصرية ميار شريف، 24 مركزًا في التصنيف العالمي للتنس، الصادر عن رابطة اللاعبات المحترفات، اليوم الاثنين. 

وتقدمت ميار شريف، لتحتل المركز 68 في التصنيف العالمي بعد فوزها ببطولة الأرجنتين المفتوحة، التي تقام على الملاعب الرملية، بالتغلب على البولندية كاتارزينا كاوا 6-3 و4-6 و6-4 في المباراة النهائية التي امتدت لنحو ساعتين و27 دقيقة، مساء الأحد.

وبهذا اللقب، حصدت اللاعبة المصرية، البطولة السابعة لها في فئة 125 نقطة، وخلال الفترة من 2021 إلى 2023، حققت ميار شريف الفوز في 6 مباريات نهائية بالبطولات ذات 125 نقطة.


وواجهت اللاعبة ميار شريف بعض الصعوبات في عام 2024، حيث خسرت 4 نهائيات متتالية في البطولات ذات 125 نقطة هذا العام.

ولم يشهد التصنيف العلمي للاعبي التنس أي تغيير على مستوى العشرة الأوائل، حيث تعتلي البيلاروسية أرينا سابالينكا، قمة التصنيف العالمي، خلفها البولندية إيجا شفيونتيك في المركز الثاني، ثم الأمريكية كوكو جوف في المركز الثالث.

وجاءت الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الرابع ثم الصينية كينوين شينج في المركز الخامس، وخلفها الكازاخية يلينا ريباكينا.

واحتلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المركز الثامن، وخلفها مواطنتها إيما نافارو في المرتبة التاسعة، وأخيرا التشيكية باربورا كريشيكوفا في المركز العاشر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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