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الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - انطلقت فعاليات دورة جديدة من برنامج "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية" تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة على مدار عدة أيام لأعضاء النيابة العامة، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

بدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء أ.ح طارق محمـد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على تنفيذ البرنامج بواسطة نخبة من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بما يحقق تأصيل مفاهيم الأمن القومى والفهم الصحيح لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمى والدولى والتى تتطلب تكاتف واصطفاف مجتمعى للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق الوعى المجتمعي وتنمية قدرات القيادات بمختلف المجالات.

برنامج استراتيجية تنمية القيادة الوطنية

كما ألقى المستشار محمد شوقى النائب العام لجمهورية مصر العربية، كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تبنيها تلك البرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم الشعور الوطنى من خلال برنامج توعوي متكامل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من المعلومات المقدمة على مدار فعاليات الدورة، مؤكدا أن ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب الإطلاع المستمر والفهم الصحيح لجميع القضايا المحيطة على مختلف المستويات بما يحقق التحصين الكافى لجميع الكوادر بمختلف مجالات عملهم وبما يسهم فى إثراء الإبداع الفكري وفق منظور استراتيجي وطني مستنير.

وتضمنت فعاليات البرنامج عدد من المحاضرات التي تم إعدادها وفقاً لمناهج علمية متطورة بما يثمن تحقيق الأهداف المخططة من انعقاده.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة للمساهمة في الإعداد الوطني المستنير للكوادر القيادية بمختلف القطاعات بما يتماشى مع دعم ركائز الأمن القومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاستراتيجية بالجمهورية الجديدة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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