كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - كأس العالم للأندية 2025، أثارت مشاركة 4 أندية برازيلية وهي بوتافوجو وبالميراس وفلوميننسي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025، تساؤلات الكثيرين باعتبار أن البرازيل تشارك بأكبر عدد من الأندية حتى تلك الأوروبية التي أحرزت أنديتها على اللقب في السابق أو أندية البلد المستضيف الولايات المتحدة.

وكان نادي بوتافوجو البرازيلي، توّج لأول مرة في تاريخه، بلقب كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية (كونميبول) عقب انتصاره، في نهائي المسابقة ضد أتليتيكو مينيرو (3 ـ1).

واستطاع بوتافوجو تخطي مواطنه أتلتيكو مينيرو في النهائي الذي أقيم في ملعب المونيمونتال بالأرجنتين، وينتزع البطاقة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم للأندية 2025، ويصبح الفريق البرازيلي الرابع المشارك في البطولة.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظام تم ضبطه منذ عامين عندما أعلن عن تغيير مسابقة كأس العالم للأندية ورفع عدد المشاركين إلى 32 فريقا، حيث تم منح الأندية المتوجة في آخر 4 نسخ من كوبا ليبرتاتدورس شرف الحضور في النهائيات.

وتشارك الأندية البرازيلية كأكثر الأندية حضورا من بلد واحد، بأربعة مقاعد لكل من بالميراس الذي توج بكأس ليبرتادورس 2021 وفلامنجو وفلوميننسي وبوتافوجو الأندية الثلاثة المتوجة بالمسابقة ذاتها على التوالي في 2022 و2023 و2024.

كما تشهد المسابقة مشاركة 3 أندية مكسيكية كانت توجت بلقب أبطال كونكاكاف لأندية أمريكا الشمالية وهي باتشوكا وكلوب ليون ومونتيري.

وتتجه أنظار نخبة أندية العالم إلى مدينة ميامي، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث تستضيف المدينة الأمريكية مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية FIFA.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025



وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

موعد بطولة كأس العالم للأندية 2025



وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحجز فريق بوتافوجو البرازيلي التذكرة الأخيرة والـ 32 لبطولة مونديال الأندية 2025 بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس.



الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025



قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).



أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).

نظام كأس العالم للأندية 2025

تتكون مرحلة المجموعات من 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتم التنافس في كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يتأهل الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور 16.

مرحلة خروج المغلوب ستكون من مباراة واحدة مباشرة من دور 16 إلى النهائي.

ولا توجد مباراة فاصلة لتحديد المركز الثالث.

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