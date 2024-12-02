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بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

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بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - قرر محمد عادل الحكم الدولي، التقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لمطالبته بالتحقيق في التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.

ومن المقرر أن تتضمن الشكوى تحديد المتسبب في التسريب الصوتي خاصة بعد خروج تصريحات على لسان جمال علام رئيس اتحاد الكرة والتي أكد فيها أن لجنة الحكام بريئة من التسريب ولم تتورط فيه.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن شكوى محمد عادل التي كان من المقرر إرسالها للفيفا لن تفيده خاصة وأن اللائحة تنص أن أزمة التسريبات عبارة عن شأن داخلي.

وأوضح أن الفيفا سيرسل خطابا يؤكد أنه شأن داخلي ويخص اتحاد اللعبة.

وتابع أن  محمد عادل عليه أن يقدم شكوى للجنة الانضباط باتحاد الكرة وهو ما لم يحدث فعليه أن يلجأ للجنة الانضباط أولا خاصة وأن الاتحاد الدولي سيؤكد أن الأزمة شأن داخلي.

ونفى المصدر ما تردد أن الفيفا من حقها إلغاء تقنية الفار في مصر بعد لجوء محمد عادل للفيفا.

يذكر أن أزمة التسريبات  شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعد احتساب الحكم لثلاثة ركلات جزاء.

الأمر لم يتوقف عند هذا التسريب، بل تصاعد إلى ساحات القضاء، حيث قام محمد عادل بتقديم عدة بلاغات ضد فايق في أوائل نوفمبر الجاري، بسبب ما أثير حول التسريب الصوتي الذي تم إذاعته.

وتصاعدت أزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل، حيث قام فايق بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عادل بتهمة ازدراء الأديان.

جاء ذلك بعد أن حضر فايق إلى النيابة العامة للإدلاء بشهادته بشأن الادعاءات التي وجهها إليه الحكم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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