الرياضة - 02:30 - وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود مصر لتعزيز الأمن الإقليمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:30 مساءً - أعرب الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، عن تقدير المملكة للجهود المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل يومي ممنهج.

وأكد «بن فرحان» في كلمة على هامش مؤتمر بالقاهرة للاستجابة الإنسانية في غزة: أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للتهجير القسري والتدمير المتعمد جراء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع: أن تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمي ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتوائها، متابعًا: «الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت ًاحد لا يحتمل ولا يمكن بأي حال السماح لتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك».

واختتم وزير الخارجية السعودي: «فقد ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، وأصيب أكثر من 100 ألف ويعيش قرابة 350 ألف في ظروف كارثية غير إنسانية».