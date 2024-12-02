أنس جابر بالمرتبة 42، التصنيف العالمي للاعبات التنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - تصنيف التنس، حافظت لاعبة التنس التونسية أنس جابر على المرتبة 42 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024.

وتواصل أنس جابر احتجابها عن ملاعب التنس لأسباب صحية.

وفي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات، لم يصدر أي تغيير، حيث تواصل البيلاروسية آرينا سابالينكا تربعها على مركز الصدارة متبوعة على التوالي بالبولونية ايغا شفايتيك والأمريكية كوكو غوف والإيطالية جاسمين باوليني والصينية كينوين زهينغ والكازاخستانية إيلينا ريباكينا والأمريكية جيسيكا بيغولا والأمريكية إيما نافارو والروسية داريا كاستاكينا والتشيكية باربورا كريسيكوفا.

تصنيف اللاعبات العشرة الاوليات

1- أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 9416 نقطة

2- إيغا شفيونتيك (بولونيا) 8370 نقطة

3- كوكو غوف (الولايات المتحدة) 6530 نقطة

4- جاسمين باوليني (ايطاليا) 5344 نقطة

5- كينوين زينغ (الصين) 5340 نقطة

6- إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5171 نقطة

7- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة ) 4705 نقطة

8-ايما نافارو (الولايات المتحدة) 3664نقطة

9- داريا كاستاكينا (روسيا) 3368 نقطة

10- باربورا كريسيكوفا (تشيكيا) 3214 نقطة

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