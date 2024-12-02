سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:37 - موعد نوة رأس السنة بالإسكندرية.. كيف تؤثر على الأجواء؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:37 - موعد نوة رأس السنة بالإسكندرية.. كيف تؤثر على الأجواء؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:37 - موعد نوة رأس السنة بالإسكندرية.. كيف تؤثر على الأجواء؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - نوة رأس السنة.. تضرب الإسكندرية والسواحل الساحلية، عدد من النوات الشتوية على مدار العام، وأبرزها «نوة رأس السنة»، التي اقترب قدومها.

نوة رأس السنة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نوة رأس السنة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

نوة رأس السنة

موعد نوة رأس السنة

وتأتي موعد نوة رأس السنة، في الأسبوع الأول من العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون موعد نوة رأس السنة يوم الخميس الموافق 2 يناير، وتستمر لمدة 4 أيام.

نوة رأس السنة

نوة رأس السنة بالإسكندرية

وتضرب نوة رأس السنة السواحل الساحلية والإسكندرية، في متقبل العام، وتحمل نوة رأس السنة نشاط رياح، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

سبب تسمية نوة رأس السنة بهذا الإسم

ويرجع سبب تسمية نوة رأس السنة بهذا الاسم، إلى قدومها في بداية العام الجديد على الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

نوة رأس السنة

نوات الإسكندرية

وتتعرض المدن الساحلية، وأبرزها إسكندرية إلى 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، ولكن هناك 11 نوة تعد الأكثر قوة، تأتي بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

جدول نوات الإسكندرية

- نوة رأس السنة، تأتي يوم 2 يناير وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الفيضة الكبيرة، تأتي يوم 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

- نوة الغطاس، تأتي يوم 19 يناير وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الكرم، تأتي يوم 28 يناير وتستمر 7 أيام، وتكون أمطارها غزيرة.

-نوة الشمس الصغيرة، تأتي يوم 18 فبراير وتستمر 3 أيام، وتكون أمطارها غزيرة.

- نوة السلوم، تأتي يوم 2 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة.

- نوة الحسوم، تأتي يوم 9 مارس وتستمر 7 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الشمس الكبيرة، تأتي يوم 18 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة.

- نوة عوة وبرد العجوزة، تأتي يوم 24 مارس وتستمر 6 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة رياح الخماسين، تأتي يوم 23 أبريل، وتكون رياح ساخنة.

- نوة رياح النقطة، تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

- نوة رياح الصليب، تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة.

- نوة رياح الصليبة، تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، وتكون بدون أمطار.

- نوة المكنسة، تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

-نوة باقي المكنسة، تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة قاسم، تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتكون عواصف شديدة.

- نوة الفيضة الصغرى تستمر 5 أيام، تصحبها أمطار.

- نوة عيد الميلاد تستمر يومين، وتكون شديدة الأمطار.

اقرأ أيضاً
استعدادا لنوة رأس السنة.. الإسكندرية تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة منخفض جوي قوي

أمطار غزيرة ورياح وتأثر حركة الملاحة.. مواعيد النوات في الإسكندرية 2024-2025

9 نوات عنيفة تضرب الإسكندرية.. اعرف مدتها وجدول مواعيدها

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الليلة، الزمالك يصطدم بالمحلة على أرضه ووسط جماهيره في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق