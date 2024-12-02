الرياضة - 01:37 - موعد نوة رأس السنة بالإسكندرية.. كيف تؤثر على الأجواء؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - نوة رأس السنة.. تضرب الإسكندرية والسواحل الساحلية، عدد من النوات الشتوية على مدار العام، وأبرزها «نوة رأس السنة»، التي اقترب قدومها.

نوة رأس السنة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نوة رأس السنة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد نوة رأس السنة

وتأتي موعد نوة رأس السنة، في الأسبوع الأول من العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون موعد نوة رأس السنة يوم الخميس الموافق 2 يناير، وتستمر لمدة 4 أيام.

نوة رأس السنة بالإسكندرية

وتضرب نوة رأس السنة السواحل الساحلية والإسكندرية، في متقبل العام، وتحمل نوة رأس السنة نشاط رياح، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

سبب تسمية نوة رأس السنة بهذا الإسم

ويرجع سبب تسمية نوة رأس السنة بهذا الاسم، إلى قدومها في بداية العام الجديد على الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

نوات الإسكندرية

وتتعرض المدن الساحلية، وأبرزها إسكندرية إلى 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، ولكن هناك 11 نوة تعد الأكثر قوة، تأتي بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

جدول نوات الإسكندرية

- نوة رأس السنة، تأتي يوم 2 يناير وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الفيضة الكبيرة، تأتي يوم 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

- نوة الغطاس، تأتي يوم 19 يناير وتستمر 3 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الكرم، تأتي يوم 28 يناير وتستمر 7 أيام، وتكون أمطارها غزيرة.

-نوة الشمس الصغيرة، تأتي يوم 18 فبراير وتستمر 3 أيام، وتكون أمطارها غزيرة.

- نوة السلوم، تأتي يوم 2 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة.

- نوة الحسوم، تأتي يوم 9 مارس وتستمر 7 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة الشمس الكبيرة، تأتي يوم 18 مارس وتستمر لمدة يومين، وتكون ممطرة.

- نوة عوة وبرد العجوزة، تأتي يوم 24 مارس وتستمر 6 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة رياح الخماسين، تأتي يوم 23 أبريل، وتكون رياح ساخنة.

- نوة رياح النقطة، تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

- نوة رياح الصليب، تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، وتكون ساخنة.

- نوة رياح الصليبة، تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، وتكون بدون أمطار.

- نوة المكنسة، تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون شديدة الأمطار.

-نوة باقي المكنسة، تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة.

- نوة قاسم، تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتكون عواصف شديدة.

- نوة الفيضة الصغرى تستمر 5 أيام، تصحبها أمطار.

- نوة عيد الميلاد تستمر يومين، وتكون شديدة الأمطار.