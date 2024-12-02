على عهدة أحمد حسن: نادي خليجي يهتم بضم إمام عاشور لصفوفه في يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي السابق والملقب بـ "الصقر"، عن اهتمام نادي الاتفاق السعودي بالتعاقد مع لاعب الأهلي إمام عاشور، وذلك في الميركاتو الشتوي، في يناير المقبل، وذلك على سبيل الإعارة.

الاتفاق السعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور في يناير

وقال أحمد حسن في تدوينة عبر حسابه بالفيس بوك، عن العروض المقدمة للاعب الأهلي إمام عاشور: "خاص.. الاتفاق السعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور في يناير المقبل على سبيل الإعارة".



الجدير بالذكر أن لاعب الأهلي إمام عاشور يواجه أزمة في النادي الأهلي، بسبب مشاجرته مع زملائه بالنادي، وخاصة مع حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي الأهلي، ما عرضه لعقوبات من قبل النادي.

وكشفت بعض التقارير الإعلامية عن كواليس المشادة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي، حيث أكدت أن إمام عاشور كان في حالة غضب من عدم مشاركته، ليدخل في تطاول على زملائه.

كواليس المشادة بين إمام عاشور ولاعبي الأهلي

وأشارت التقارير الإعلامية أن المشادة من إمام عاشور طالت اللاعب حسين الشحات، الذي انصرف من غرفة الملابس لعدم الدخول في مهاترات مع إمام عاشور، قبل تدخل محمد الشناوي، في الأمر لتهدئته وسط تطاول جديد من اللاعب عليه.

كواليس المشادة بين إمام عاشور والشناوي، كلمتك

وذكرت التقارير أن إمام عاشور كان في لحظة انفعاله، وحاول أحمد نبيل كوكا أن تهدئته إلا أن إمام عاشور نهره وتطاول عليه وكاد الأمر يزيد، مؤكدين أن إمام عاشور لم يتوقف أمام مطالبات الشناوي له بالهدوء وهو ما رآه محمد رمضان، المدير الرياضي للأهلي، مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر، حيث قرروا توقيع عقوبة على إمام عاشور، خاصة بعد تغيبه عن المران.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تغريم إمام عاشور، مليون جنيه نتيجة ما بدر منه.

إمام عاشور يعتذر لمحمد الشناوي

وقام إمام عاشور بالاعتذار عما حدث لحارس المرمى محمد الشناوي، كما تحدثت بعض التقارير الإعلامية عن حقيقة زيارة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لكابتن الفريق محمد الشناوي في بيته على خلفية الأزمة الأخيرة بين اللاعبين.

إمام عاشور يعتذر للشناوي، كلمتك



وأشارت بعض المصادر في نادي الأهلي إلى اعتذار إمام لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ووصفه بـ "أخويا الكبير"، حيث أكد المصدر أن المشكلة انتهت، ويتدرب إمام عاشور فردي حاليًّا.

وحرص إمام عاشور على تقدم الاعتذار إلى محمد الشناوي، عبر رسالة نصية "SMS"، عن ما بدر منه في تدريبات الفريق.

وأبلغ إمام عاشور، محمد رمضان، المدير الرياضي في الأهلي، بتقديمه الاعتذار إلى زميله محمد الشناوي، لإنهاء الخلاف، تمهيدًا للعودة مرة أخرى إلى تدريبات الفريق.

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