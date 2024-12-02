الرياضة - 01:21 - موعد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة في الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارا من 1 يناير 2025 إلى 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، مع رفع الحد الأقصي للمعاش لـ11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه جرى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، اعتبارا من 1-1-2025.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح أنه تيسيرا على أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني «إسطوانة مدمجه CD - فلاش ميموري» تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير 2025.