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تعرف على بديل وليد العطار بمنصب المدير التنفيذي في عهد هاني أبوريدة - أخبار كلمتك

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تعرف على بديل وليد العطار بمنصب المدير التنفيذي في عهد هاني أبوريدة - أخبار كلمتك

تعرف على بديل وليد العطار بمنصب المدير التنفيذي في عهد هاني أبوريدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:03 مساءً - يبدأ اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، عهد جديد عقب إجراء انتخابات للجبلاية والمحدد إقامتها يوم في العاشر من ديسمبر الجاري.

ومن ضمن الأسماء التي تتردد برحيلها هو وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خاصة وأن اللائحة تنص على أن من حق مجلس أبوريدة ترشيح اسم جديد لمنصب المدير التنفيذي.

ففي الوقت الذي من الممكن استمرار وليد العطار في عهد هاني أبوريدة خاصة وأنه لا توجد خلافات بينهما وبالتالي فكرة استمرار العطار في منصبه واردة، إلا أن رئيس الجبلاية القادم فكر في البديل خاصة وأنه تحدث مع إيهاب لهيطة لشغل المنصب لخبرته السابقة في الإدارة ولكن لعمله في نادي الجزيرة وانشغاله بأعماله الخاصة دفعته للاعتذار.

كما تردد اسم أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقة للاتحاد، بشغل نفس المنصب خاصة وأنه أقرب الشخصيات لقلب أبوريدة ولكنه اعتذر أيضًا نظرًا لكونه شغل منصب رئيس الاتحاد فكيف يتم الموافقة على منصب المدير التنفيذي.

ولعل أبرز الأسماء التي ترددت وبقوة الدكتور مصطفى عزام، رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، وصاحب الخبرات الإدارية الكبيرة التي تحتاجها الكرة المصرية في المرحلة القادمة.

وفي حالة استمرار اعتذار عدد من الأسماء لشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد وعدم الإبقاء على وليد العطار تم طرح اسم أشرف محمد موسى احتياطي قائمة أبوريدة في الانتخابات.

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي: 

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربينى
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي: 

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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