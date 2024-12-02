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جلسة خاصة بين محمد رمضان ومصطفى شوبير قبل مران الأهلي - أخبار كلمتك

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جلسة خاصة بين محمد رمضان ومصطفى شوبير قبل مران الأهلي - أخبار كلمتك

جلسة خاصة بين محمد رمضان ومصطفى شوبير قبل مران الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:47 مساءً -  الأهلي، عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة منفردة اليوم مع مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية. 

وينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في مران الأهلي الجماعي اليوم بعد غيابه امس عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي عقب الحصول على اذن من الجهاز الفني للراحة. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت  المقبل في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

 

وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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