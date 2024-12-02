محمد الشناوي ينتظم في مران الأهلي الجماعي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - الأهلي، ينتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في المران الجماعي للفريق اليوم بعد غيابه أمس عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي عقب الحصول على إذن من الجهاز الفني للراحة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي أمس سلبيًّا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.