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ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13 - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13 - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - ترتيب الدوري الفرنسي، واصل باريس سان جيرمان تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الـ 13، فيما تأزم موقف نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13 

1- باريس سان جيرمان  33 نقطة 
2- مارسيليا  26 نقطة 
3- موناكو  26 نقطة 
4- ليل 23 نقطة 
5- ليون  22 نقطة 
6- نيس  20 نقطة 
7- لانس  20 نقطة 
8- أوكسير  19 نقطة 
9- ستاد ريمس  18 نقطة 
10- تولوز  18 نقطة 
11- ستاد بريست  16 نقطة 
12- رين  14 نقطة 
13- ستراسبورج  13 نقطة 
14- أنجيه  13 نقطة 
15- سانت إيتيان  13 نقطة 
16- لوهافر  12 نقطة 
17- نانت  11 نقطة 
18- مونبلييه  8 نقاط

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وكانت مباراة فريق نانت الفرنسي ونظيره باريس سان جيرمان انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.


مباراة نانت وباريس سان جيرمان

 افتتح التهديف باريس سان جيرمان عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة 2 من بداية اللقاء، قبل أن يعادل النتيجة ماتيس إيلين لنانت في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

 

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يقبع نانت في المركز 18 برصيد 11 نقطة.

 

وعلي صعيد آخر قلب مارسيليا، تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه موناكو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، متفوقا على موناكو صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف.

ويبتعد مارسيليا بفارق 7 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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