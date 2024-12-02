"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

«رئيسة القومي للطفولة» تشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

«رئيسة القومي للطفولة» تشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

قانونية مستقبل وطن: مؤتمر دعم غزة يعكس جهود مصر لمواجهة الكارثة الإنسانية في فلسطين - أخبار كلمتك

قانونية مستقبل وطن: مؤتمر دعم غزة يعكس جهود مصر لمواجهة الكارثة الإنسانية في فلسطين - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - مدبولي يتابع مؤشرات الأداء وملفات العمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - مدبولي يتابع مؤشرات الأداء وملفات العمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - موعد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - موعد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب الارتفاعات في أسعار السلع وتوقعاتها المستقبلية - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب الارتفاعات في أسعار السلع وتوقعاتها المستقبلية - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تطورت الحالة الصحية لنجم فيورنتينا بعد واقعة مباراة إنتر ميلان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تطورت الحالة الصحية لنجم فيورنتينا بعد واقعة مباراة إنتر ميلان - أخبار كلمتك

تطورت الحالة الصحية لنجم فيورنتينا بعد واقعة مباراة إنتر ميلان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - كشفت تقارير أن فيورنتينا الإيطالي، حصل اليوم الاثنين، على أنباء إيجابية بشأن الإصابة المفاجئة التي تعرض لها نجمه، إدواردو بوفي.

وتوقفت مباراة مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، أمس الأحد، بعد مرور 17 دقيقة فقط، إثر سقوط بوفي أرضا بشكل مفاجئ، ما أثار هلع جميع من في الملعب، قبل أن يتم إلغاء اللقاء بسبب هذه الواقعة.

وفي هذا الصدد، كتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، على حسابه بشبكة "إكس": "مرت الليلة بشكل جيد بالنسبة لإدواردو بوفي، لاعب فيورنتينا، حيث تم فصل جهاز التنفس الاصطناعي عنه بعد قرابة 13 ساعة".


وأضاف رومانو: "إدواردو الآن مستيقظ وفي وعيه الكامل، ويستجيب للأسئلة بوضوح.. وأكدت المصادر الطبية عدم وجود أي أضرار في الدماغ أو القلب لدى اللاعب".

 

وكشف بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، عن حالة الهلع التي تسبب فيها إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا، خلال مباراة الفريقين، مساء الأحد، بالجولة 14 من الكالتشيو.

 

وسقط بوفي بشكل مفاجئ على أرض الملعب لتتوقف المباراة ومن ثم سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

رئيس إنتر ميلان يكشف كواليس سقوط بوفي

وقال ماروتا في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "ذهب مديرو نادي فيورنتينا برادي وفيراري إلى المستشفى مع بوفي، وقمت بالتحدث مع دانييلي".

 

 

وأضاف: "كرة القدم هي عبارة عن مجتمع، لذلك، بطبيعة الحال عندما تحدث مثل هذه المواقف، يعمل جميع اللاعبين والحكم على المساعدة، وكان قرارا عفويا بإلغاء المباراة".

 

وأتم: "سيصدر فيورنتينا بيانا بشأن الموقف، لكنني أردت فقط أن أكون هنا للتعبير عن مدى قرب إنتر وعالم كرة القدم بأكمله من بوفي وعائلته في الوقت الحالي".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:13 - بايدن يصدر عفوا عن نجله هانتر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق