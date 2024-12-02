ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، يتصدر برادلي باركولا لاعب نادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 10 أهداف بعد الجولة الـ 13.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13

1- برادلي باركولا باريس سان جيرمان 10 أهداف

2- ماسون جرينوود مارسيليا 9 أهداف

2- جوناثان دايفيد ليل 9 أهداف

3- كانج إن لي باريس سان جيرمان 6 أهداف

3- إيفان جويساند نيس 6 أهداف

3- ارنود كاليموندو رين 6 أهداف

3- كايتو ناكامورا ستاد ريمس 6 أهداف

3- لويس هنريكي مارسيليا 6 أهداف

3- حامد جونيور تراوري أوكسير 6 أهداف

4- أندري سانتوس ستراسبورج 5 أهداف

4- زوريكو دافيتاشفيلي سانت إيتيان 5 أهداف

4- الكسندر لاكازيت ليون 5 أهداف

4- عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان 5 أهداف

وواصل باريس سان جيرمان تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الـ 13 فيما تأزم موقف نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 13

1- باريس سان جيرمان 33 نقطة

2- مارسيليا 26 نقطة

3- موناكو 26 نقطة

4- ليل 23 نقطة

5- ليون 22 نقطة

6- نيس 20 نقطة

7- لانس 20 نقطة

8- أوكسير 19 نقطة

9- ستاد ريمس 18 نقطة

10- تولوز 18 نقطة

11- ستاد بريست 16 نقطة

12- رين 14 نقطة

13- ستراسبورج 13 نقطة

14- أنجيه 13 نقطة

15- سانت إيتيان 13 نقطة

16- لوهافر 12 نقطة

17- نانت 11 نقطة

18- مونبلييه 8 نقاط

وكانت مباراة فريق نانت الفرنسي ونظيره باريس سان جيرمان انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة عشرة، من منافسات بطولة الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء.



مباراة نانت وباريس سان جيرمان



افتتح التهديف باريس سان جيرمان عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة 2 من بداية اللقاء، قبل أن يعادل النتيجة ماتيس إيلين لنانت في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يقبع نانت في المركز 18 برصيد 11 نقاط.

وعلى صعيد آخر قلب مارسيليا، تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه موناكو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، متفوقا على موناكو صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف.

ويبتعد مارسيليا بفارق 7 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان.

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