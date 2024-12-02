موقف عمر مرموش، ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ12 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:12 مساءً - ترتيب هدافي الدوري الألماني، يتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ12 وبفارق هدف واحد عن عمر مرموش.

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

1- هاري كين بايرن ميونيخ 14 هدفا

2- عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت 13 هدفا

3- جوناثان بوركاردت ماينز 9 أهداف

4- تيم كلينيست بوروسيا مونشنغلادباخ 8 أهداف

5- إرميدين ديميروفيتش شتوتجارت 7 أهداف

6- سيرهو غيراسي بوروسيا دورتموند 6 أهداف

6- هوجو إيكيتيكي آينتراخت فرانكفورت 6 أهداف

6- جمال موسيالا بايرن ميونيخ 6 أهداف

6- فيكتور بونيفاس باير ليفركوزن 6 أهداف

7- اندريج كراماريتش هوفنهايم 5 أهداف

7- ريتسو دوان فرايبورج 5 أهداف

7- باتريك شيك باير ليفركوزن 5 أهداف

7- لويس أوبيندا لايبزيج 5 أهداف

7- دينيز أونداف شتوتجارت 5 أهداف

7- ينس ستيج فيردر بريمن 5 أهداف

7- ميكايل أوليس بايرن ميونيخ 5 أهداف

ويواصل بايرن ميونخ تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بعد إنتهاء الجولة الـ 12 رغم تعادله مع بورسيا دورتموند 1-1.

وتعادل فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره بايرن ميونخ بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند اللاعب جيتينز في الدقيقة 27، وتعادل جمال موسيالا لبايرن ميونخ في الدقيقة 85.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

1- بايرن ميونخ 30 نقطة

2- آينتراخت فرانكفورت 26 نقطة

3- باير ليفركوزن 23 نقطة

4- لايبزيج 21 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 20 نقطة

6- فرايبورج 20 نقطة

7- ماينز 19 نقطة

8- فولفسبورج 18 نقطة

9- شتوتجارت 17 نقطة

10- بوروسيا مونشنغلادباخ 17 نقطة

11- يونيون برلين 16 نقطة

12- فيردر بريمن 16 نقطة

13- أوجسبورج 15 نقطة

14- هوفنهايم 12 نقطة

15- سانت باولي 11 نقطة

16- هايدنهايم 10 نقاط

17- هولشتاين كيل 5 نقاط

18- بوخوم نقطتان

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