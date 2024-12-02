الرياضة - 11:51 - الطقس اليوم.. خريطة سقوط الأمطار الاثنين 2 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، وأماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، داعية المواطنين لتوخي الحذر واتباع التعليمات لعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة.

الطقس اليوم

يسود اليوم طقس معتدل في وقت النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد على جميع الأنحاء أثناء فترات الليل، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم

ونصحت الأرصاد الجوية، المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب الجواكيت عند الخروج، وضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 2 ديسمبر، لافتة إلى انحسار سقوط الأمطار في المناطق الساحلية، مع اختفائها في المحافظات الدخيلة مثل القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 22 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 12 المنصورة 23 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 22 12 طنطا 21 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 16 الإسماعيلية 23 10 السويس 23 11 العريش 21 9 رفح 20 9 رأس سدر 23 14 نخل 19 3 كاترين 16 2 الطور 22 11 طابا 20 9 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 23 11 العلمين الجديدة 22 11 مطروح 23 12 السلوم 22 11 سيوة 21 9 رأس غارب 25 14 الغردقة 26 15 سفاجا 25 14 الأقصر 25 9 أسوان 25 11 الوادي الجديد 24 9 أبو سمبل 24 10