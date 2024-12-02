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الرياضة - 11:51 - وزير السياحة أمام النواب: تكثيف الجهود للوصول إلى 30 مليون سائح بنهاية العقد الحالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:51 - وزير السياحة أمام النواب: تكثيف الجهود للوصول إلى 30 مليون سائح بنهاية العقد الحالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:51 - وزير السياحة أمام النواب: تكثيف الجهود للوصول إلى 30 مليون سائح بنهاية العقد الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن النجاحات التي حققتها مصر في القطاع السياحي، بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية المحيطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مصر تكثف جهودها من أجل تحقيق 30 مليون سائح نهاية العقد الحالي.

وقال وزير السياحة، إن مصر استطاعت تحقيق نموا قياسيا في 2023، بعد توافد 14.9 مليون سائح بإيرادات 14 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي، تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة.

وقال: حتى شهر نوفمبر وصل مصر 14 مليون سائح، ومن المتوقع أن يتم وصول 15.3 مليون سائح بنهاية العام.

وأكد أن الوضع الجيوسياسي غير المستقر المحيط بمصر، أثر على نمو السياحة، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى أن النمو يصل إلى 10%، إلا أنه حدث تباطؤ لتصل نحو 5%، بسبب الظروف المحيطة التي أثرت على النمو المطلوب.

وتابع وزير السياحة: تغير العوامل التي أثرت على تدفقات السياحة أدت لتغيير التنبؤات بشأن وصول السائحين في مصر.

مشيرا إلى أن 30 مليون سائح رقم تردد كثيرا للوصول إليه في 2030، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار لضمان التدفقات السياحية، وما يتعلق بالبنية التحتية مثل بناء الفنادق وغيرها.

وأكد وزير السياحة والآثار أمام مجلس النواب، أنه سيتم إعادة تقييم مستهدف الـ30 مليون سائح كل 6 أشهر.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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