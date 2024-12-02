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برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

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برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:37 صباحاً - تتزايد التكهنات حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، المرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، والذي لم يتوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي على التجديد، حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن برشلونة قد يتجه للتوقيع مع صلاح مجانًا، الصيف المقبل.

خبير الميركاتو يصدم محمد صلاح

لكن خبير الميركاتو، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال في هذا الصدد عبر حسابه على "فيسبوك": "لا يعمل نادي برشلونة على صفقة محمد صلاح، رغم الشائعات المنتشرة".


وتابع: "خطة البارسا تركز على مطاردة اللاعبين الأصغر سنًّا".

ويبلغ محمد صلاح من العمر 32 عامًا، وسيكمل عامه الـ33 في شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع انتهاء عقده الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة البارسا في ضم الدولي المصري الآخر، عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، بعد انتهاء الموسم الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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