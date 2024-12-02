برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:37 صباحاً - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية، بمشاركة 29 شركة تُقدم 1599 وظيفة للمؤهلات العليا والمتوسطة، بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


يُعد ملتقى التوظيف الذي تستمر فعالياته حتى الثالثة عصر اليوم؛ هو أحد المبادرات التي تُركز على ربط الشباب بالفرص الوظيفية المتاحة في السوق المحلي.


في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن ملتقيات التوظيف تُسهم في تيسير عملية التوظيف وتقديم فرص عمل للشباب من مختلف التخصصات، بمشاركة العديد من الشركات الخاصة التي تقدم عروضًا متعددة للوظائف المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

573ac03450.jpg
218a795188.jpg
ca5e235318.jpg
a6b4b1c6aa.jpg


وأشار الوزير إلى أن هذه الملتقيات تعتبر جزءًا من استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، لافتًا إلي الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز الشباب في دعم هذه المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.


وعلى هامش الملتقى، تفقد الدكتور أشرف صبحي والدكتور إبراهيم صابر والحضور، معرضًا مميزًا   للمنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى جانب ورش العمل التي ركزت على تدريب المشاركين على الحرف اليدوية وتنمية مهاراتهم، وذلك في إطار دعم الوزارة للصناعات الحرفية والتراثية وتوفير فرص لتطوير مهارات الشباب، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وإيجاد فرص عمل مبتكرة للشباب.


يوفر ملتقى التوظيف المقام بمركز شباب باب الشعرية، فرص عمل في مختلف المجالات مثل التمويل، المحاسبة، المبيعات، التسويق، والإدارة، ويمكن للمؤهلين التقديم مباشرة في المكان لكل الوظائف المتاحة في الشركات المشاركة، حيث سيقوم كل مسؤول توظيف في الشركات المختلفة باستقبال المتقدمين والإجابة على استفساراتهم حول الوظائف.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

يوفنتوس يفرط في الفوز أمام ليتشي بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق