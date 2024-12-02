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الرياضة - 11:34 - تستعد للكريسماس.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بـ «جمبسوت» أحمر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:34 - تستعد للكريسماس.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بـ «جمبسوت» أحمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:34 - تستعد للكريسماس.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بـ «جمبسوت» أحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - غادة عبد الرازق.. تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها صور جديدة لها، عبر صفحتها على «إنستجرام»، حيث ظهرت وهي تستعد للاحتفال بالكريسماس.

غادة عبد الرازق تستقبل الكريسماس

شاركت النجمة غادة عبد الرازق متابعيها صورة عفوية تعلن عن استعدادها للاحتفال بالعيد المجيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت غادة صورة لكلبها الأليف «كوكي»، وعلقت على الصور قائلة: «أنا وكوكي بنستعد للكريسماس من دلوقتي».

وارتدت غادة «جمبسوت» باللون أحمر أنيق مع حقيبة يد بنفس اللون، وتركت شعرها مرفوعًا إلى الأعلى، ولم تستخدم الكثير من المكياج، وظهرت ببشرتها الطبيعية، مع التركيز على إطلالة عيون بسيطة.

غادة عبد الرازق

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكانت آخر اعمال غادة عبد الرازق، هو فيلم «تاني تاني» الذي تم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024، وظهرت غادة عبد الرازق بشخصية «هدي» موظفة بنك وهى أرملة ولها ابنة.

غادة عبد الرازق

فيلم «تاني تاني» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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