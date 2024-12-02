الرياضة - 11:34 - تراجع مفاجئ في سعر الذهب منتصف التعاملات.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، منتصف تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بعد الاستقرار الذي سجله في صباح اليوم، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات مسجلا 3675 جنيها للبيع، و3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الإثنين 2 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4200 جنيه 4171.5 جنيه عيار 22 3850 جنيها 3823.75 جنيه عيار 21 3675 جنيها 3650 جنيها عيار 18 3150 جنيها 3128.5 جنيه عيار 14 2450 جنيها 2433.25 جنيه عيار 12 2100 جنيه 2085.75 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم في مصر نحو 4200 جنيه للبيع، و4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3850 جنيها للبيع، و3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3675 جنيها للبيع، و3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3150 جنيها للبيع، و3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2450 جنيها للبيع، و2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2100 جنيه للبيع، و2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1575 جنيها للبيع، و1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 29400 جنيه للبيع، و29200 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2632.18 دولار للبيع، و2631.91 دولار للشراء.