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التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً -  يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الإثنين في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود بنتايك وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري وعمر جابر في خط الدفاع وأحمد فتوح ودونجا وعبدالله السعيد وزيزو ومصطفى شلبي في خط الوسط وسيف الجزيري في خط الهجوم.

 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

 تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد غزل المحلة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وفي السطور التالية نستعرض القيمة السوقية لفريقي الزمالك وغزل المحلة قبل مباراتهما في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. 

 

القيمة السوقية للزمالك وغزل المحلة 

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق غزل المحلة 3.38 مليون يورو وأغلى لاعب هو محمد بن حمودة بقيمة 600 ألف يورو. 

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الزمالك يتفوق على المحلة بالقيمة التسويقية بخمسة أضعاف تقريبا. 

 

الهدافون التاريخيون لمباريات الزمالك وغزل المحلة 

 يعد الرقم 5 هو أكبر عدد من الأهداف وصل إليه لاعبو الزمالك وغزل المحلة في المباريات التي جمعت الفريقين. 

ويعد الرباعي أشرف بن شرقي وعبد الحليم علي وجمال حمزة وحسن شحاتة لاعبو الزمالك السابقين أكثر من سجل في شباك غزل المحلة بواقع 5 أهداف.

فيما سجل محمود المشاقي لاعب غزل المحلة السابق 5 أهداف في شباك الزمالك. 

الزمالك 

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة 

تواجه فريقا الزمالك وغزل المحلة 90 مرة في جميع البطولات. 

استطاع الزمالك الفوز في 54 مباراة فيما فاز غزل المحلة 14 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 130 هدفا في شباك غزل المحلة، فيما سجل لاعبو المحلة 52 هدفا. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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