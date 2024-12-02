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إيهاب أمين يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز باكتساح - أخبار كلمتك

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إيهاب أمين يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز باكتساح - أخبار كلمتك

إيهاب أمين يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز باكتساح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - الجمباز، احتفظ الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات المقامة حاليا في أحد فنادق مصر الجديدة بالقاهرة.

وحصل الدكتور إيهاب أمين على 19 صوتا مقابل 4 أصوات فقط لمنافسه البنيني ليونيد جابجوتي، ليحافظ على مقعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ونال الدكتور إيهاب أمين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته القارة السمراء في رياضة الجمباز، ودعمه واهتمامه بنشر اللعبة في كل دول قارة أفريقيا دون تمييز.

 

وشهد الجمباز الأفريقي تطورا كبيرا على جميع المستويات الفنية والإدارية، وظهر ذلك بشكل كبير على نتائج المنتخبات الأفريقية في البطولات الدولية، وأيضا استضافة دول القارة السمراء لعدد كبير من البطولات العالمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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