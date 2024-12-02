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إحصائية تصدم فينيسيوس بشأن غيابه عن انتصارت ريال مدريد - أخبار كلمتك

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إحصائية تصدم فينيسيوس بشأن غيابه عن انتصارت ريال مدريد - أخبار كلمتك

إحصائية تصدم فينيسيوس بشأن غيابه عن انتصارت ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:04 صباحاً - حقق نادي ريال مدريد، نسبة غريبة، بشأن انتصارات الفريق الملكي، دون نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان الميرنجي نجح بالأمس في الفوز على خيتافي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الليجا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا"، فقد حقق الريال 47 انتصارًا من أصل 69 مباراة لعبها في المسابقات الرسمية دون وجود فينيسيوس على أرض الملعب، بنسبة فوز تبلغ 68.11%.


في المقابل، عندما يشارك فينيسيوس في المباريات، فاز ريال مدريد في 182 مباراة من أصل 283، بنسبة 64.3%، وبالتالي، النسبة أقل عند وجوده مقارنة بعدم مشاركته.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن الإحصائية الأخيرة لا تخفي أن ريال مدريد يثير خوف دفاع المنافسين، عندما يكون فينيسيوس متواجدا في التشكيلة.

وأضافت "فينيسيوس لاعب أساسي في ريال مدريد، ونؤكد أن الإحصاءات في عالم كرة القدم لا تكون دائما صحيحة، فهناك العديد من العوامل غير القابلة للقياس، مثل طريقة اللعب التي يعتمدها المنافسون عندما يواجهون فينيسيوس مباشرة".

وانتهت مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بنتيجة 0/2 للريال، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار لقاءات الجولة 15 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدفي ريال مدريد، جود بيلينجهام في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، كيليان مبابي في الدقيقة 38.

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي في تشكيل ريال مدريد، مكون من: كيليان مبابي وإبراهيم دياز والعائد ردريجو جويس.

 

واستدعى المدرب الإيطالي عددًا من لاعبي فريق الشباب وهم: لورينزو أجوادو، ودييجو أجوادو، وتشيما.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة خيتافي كل من: ألابا، وميليتاو، وكارفاخال، وتشواميني، وكامافينجا، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي

وضم تشكيل ريال مدريد كاملا، كالآتي:

تيبو كورتوا - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - أسينسيو - لوكاس فاسكيز- جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - رودريجو جويس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني في الليجا برصيد 33 نقطة، بينما خيتافي في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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