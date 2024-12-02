مباريات قوية تنتظر برشلونة في الليجا ودوري الأبطال خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:04 صباحاً - يواجه نادي برشلونة، تحديا صعبا خلال شهر ديسمبر الجاري، للمواصلة في المنافسة على الصدارة في مختلف البطولات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تراجع مستوى البارسا في الشهر الماضي، والذي انتهى يوم السبت بأسوأ طريقة ممكنة، بالخسارة 1-2 أمام لاس بالماس.

وظهرت في الفترة الأخيرة، معاناة برشلونة عند اللعب خارج الديار، لكن الفريق سيكون أمام تحديات جديدة خلال ديسمبر، دون وجود فرصة لالتقاط الأنفاس أو معالجة جراحه بعد 3 تعثرات متتالية في الليجا.

وسيخوض فريق المدرب هانز فليك 3 مباريات متتالية خارج أرضه في بداية الشهر الجاري، وسيتعين على برشلونة، تحسين أدائه خارج ملعبه، حيث لم يتمكن في آخر زيارتين له، من الفوز على ريال سوسييداد في أنويتا (0-1) أو سيلتا فيجو في بالايدوس (2-2).

وستكون العقبة الأولى أمام برشلونة ضد ريال مايوركا، الذي يحتل المركز السادس، غدا الثلاثاء، على ملعب سون مويكس ضمن الجولة 19 من الليجا.

وسيخوض برشلونة، المباراة التالية ضد ريال بيتيس، وهو فريق صاحب جودة عالية ويضم لاعبين مميزين مثل عبد الصمد الزلزولي وكلمتكر روكي، السبت المقبل، على ملعب بينيتو فيامارين.

وسيصل فريق المدرب فليك إلى الاختبار الأصعب والثالث على التوالي في ديسمبر خارج ملعبه، عندما يلتقي بوروسيا دورتموند، يوم الأربعاء 11 ديسمبر في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خارج ملعبه أيضًا ضد موناكو الفرنسي.

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