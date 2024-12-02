برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا للأهداف بعد الجولة الـ13 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا للأهداف بعد الجولة الـ13 - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، وولفرهامبتون الأكثر استقبالًا للأهداف بعد الجولة الـ13 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يعد فريق وولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي استقبالًا للأهداف بعدد 32 هدفًا ويليه ليستر سيتي بـ 27 هدفًا بعد مرور الجولة الـ 13 من البريميرليج.

وتواجد الثلاثي كريستال بالاس وإبسويتش تاون وثاوثهامبتون في قائمة سلبية بتحقيق انتصار واحد فقط بالدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة كاملة  .

كما يعد فريق ساوثهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تعرضا للخسارة بعدما تلقى الهزيمة في عدد 10 مباريات، فيما يعد فريقا كريستال بالاس وإبسويتش تاون الأكثر تعادلا بواقع 6 مباريات  .

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13

1- ليفربول 34  نقطة
2- آرسنال 25  نقطة
3- تشيلسي 25  نقطة
4- برايتون 23  نقطة
5- مانشستر سيتي 23  نقطة
6- نوتينغهام فورست 22  نقطة
7- توتنهام هوتسبير 20  نقطة
8- برينتفورد 20  نقطة
9- مانشستر يونايتد 19  نقطة
10- فولهام 19  نقطة
11- نيوكاسل يونايتد 19  نقطة
12- أستون فيلا 19  نقطة
13- بورنموث 18  نقطة
14- وست هام يونايتد 15  نقطة
15- إيفرتون 11 نقطة
16- ليستر سيتي 10 نقاط
17- كريستال بالاس 9 نقاط
18- وولفرهامبتون 9 نقاط
19- إبسويتش تاون 9 نقاط
20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13 

نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي 

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون 

توتنهام 1-1 فولهام 

تشيلسي 3-0 أستون فيلا 

وست هام 2-5 أرسنال 

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0  إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:51 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الأسعار وطريقة الحجز والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق