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الرياضة - 10:44 - وزير الخارجية يثمن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:44 - وزير الخارجية يثمن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - وزير الخارجية يثمن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - ثمن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمتوازن إزاء التطورات المتفاقمة في المنطقة، مشيدًا بالاعتراف السلوفيني بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، وكذلك قيام سلوفينيا بالتصويت لصالح جميع القرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون"، على هامش فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بتطور العلاقات المصرية- السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، مؤكدًا ضرورة المتابعة والبناء على التوصيات التي صدرت عن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي تم عقدها في لوبليانا في فبراير 2024 برئاسة وزيري الخارجية، بجانب أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات بغزة والضفة الغربية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا للتحركات الدولية اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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