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الرياضة - 10:44 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:44 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:44 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن في مصر تراجعا طفيفا، حيث انخفض بقيمة 5 جنيهات في سعر الذهب عيار 21، وفقًا لآخر تحديث بسوق الصاغة، وذلك تزامنًا مع حالة التذبذب وعدم الاستقرار، التي تشهدها أسعار الذهب خلال هذه الفترة.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4211 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3685 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3158 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 29480 جنيها.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2629 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بلغ نحو 4211.5 جنيه للبيع، 4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بلغ نحو 3860.5 جنيه للبيع، 3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، بلغ نحو 3685 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء.

الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وصل نحو 3158.5 جنيه للبيع، 3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وصل نحو 2456.75 جنيه للبيع، 2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وصل نحو 2105.75 جنيه للبيع، 2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، سجل نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، سجل نحو 29480 جنيها للبيع، 29360 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، سجل نحو 2624.75 دولار للبيع، 2624.48 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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