أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يتربع ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال وتشيلسي أقرب ملاحقيه بعد ختام الجولة الثالثة عشر من البريميرليج وفوزه علي مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة.

أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13

ويعد ليفربول هو أكثر فرق الدوري الانجليزي تحقيقًا للانتصارات بالبطولة الموسم الجاري بعد الفوز في 11 مباراة بعد انتهاء الجولة الـ 13 وجمع 34 نقطة بالصدارة، كما يعد الريدز أقل الفرق خسارة بواقع مباراة واحدة بالبريميرليج علاوة علي الأقل تعادلا بمباراة واحدة.

كما نجح ليفربول في الحفاظ على نظافة مرماه كأقل الفرق في البطولة الكبرى بعدما استقبلت شباكه عدد 8 أهداف فقط خلال الجولات الـ 13 الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف بواقع 11 هدفا من 26 هدفًا أحرزهم الفريق الإنجليزي خلال مشواره في البريميرليج هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13



1- ليفربول 34 نقطة

2- آرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون 23 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينغهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- كريستال بالاس 9 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

توتنهام 1-1 فولهام

تشيلسي 3-0 أستون فيلا

وست هام 2-5 أرسنال

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0 إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ثاوثهامبتون

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