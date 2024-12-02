7 أندية تفتح خزائنها لضم محمد صلاح حال الرحيل عن ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - محمد صلاح، تسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في إثارة التكهنات حول مستقبله مع ليفربول عقب تصريحاته الأخيرة بعد المباريات بشأن عدم وجود مفاوضات مع إدارة الريدز وتأكيداته بأن الموسم الجاري ربما يكون الأخير بأنفيلد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وترصد السطور التالية، الأندية التي ربطت تقارير صحفية مستقبل محمد صلاح بها بعد نهاية عقده مع ليفربول والتي يأتي علي رأسها برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

إنتر ميامي أحدث الأندية

ووفقًا لموقع "Caught Offside" الإنجليزي فإن نادي إنتر ميامي أصبح أحدث المنضمين لصراع ضم محمد صلاح في حالة رحيله عن ليفربول بعد انتهاء عقده.

وأضاف أن إنتر ميامي يعتبر صفقة محمد صلاح مثيرة للغاية بالنسبة لهم بعد تعاقدهم مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

باريس سان جيرمان يسعي للتعاقد مع محمد صلاح

كما كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادٍ أوروبي جديد بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن هناك فرصًا جيدة لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت: النادي الباريسي بدأ محادثات مع محمد صلاح منذ فترة طويلة وفقًا لما صرّح به أحد المطلعين على تفاصيل المفاوضات.

محمد صلاح على رادار كبار أوروبا

وكانت تقارير صحفية أكدت أن أندية إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الاسباني مهتمة بالتعاقد مع النجم المصري في الصيف المقبل في ظل عدم تلقيه عرضًا من ليفربول للاستمرار مع الفريق.

الأندية السعودية ترغب في ضم محمد صلاح

كما ترغب الأندية السعودية اتحاد جدة والنصر والهلال في ضم محمد صلاح للعب بالدوري السعودي رفقة كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار وكريم بنزيما وغيرهم من نجوم الكرة العالميين.

وأثار تصريح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوز الريدز على مانشستر سيتي 2-0 في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريح لشبكة “سكاي” عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الفوز على مانشستر سيتي وجماهير ليفربول كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى.

وتابع: أجواء ملعب أنفيلد خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات الكبرى.

وأتم حديثه: "بصراحة أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول على ملعب أنفيلد، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثم نرى ما سيحدث".

ويتربع ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أرسنال وتشيلسي أقرب ملاحقيه بعد ختام الجولة الثالثة عشر من البريميرليج وفوزه علي مانشستر سيتي 2-0 في قمة الجولة.

أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13

ويعد ليفربول هو أكثر فرق الدوري الانجليزي تحقيقًا للانتصارات بالبطولة الموسم الجاري بعد الفوز في 11 مباراة بعد انتهاء الجولة الـ 13 وجمع 34 نقطة بالصدارة، كما يعد الريدز أقل الفرق خسارة بواقع مباراة واحدة بالبريميرليج علاوة علي الأقل تعادلا بمباراة واحدة.

كما نجح ليفربول في الحفاظ علي نظافة مرماه كأقل الفرق في البطولة الكبرى بعدما استقبلت شباكه عدد 8 أهداف فقط خلال الجولات الـ 13 الأولي من الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول إحرازا للأهداف بواقع 11 هدفًا من 26 هدفا أحرزهم الفريق الإنجليزي خلال مشواره في البريميرليج هذا الموسم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ13



1- ليفربول 34 نقطة

2- آرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون 23 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينغهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 11 نقطة

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- كريستال بالاس 9 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

نتائج الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي

ليفربول 2-0 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

توتنهام 1-1 فولهام

تشيلسي 3-0 أستون فيلا

وست هام 2-5 أرسنال

برينتفورد 4-1 ليستر سيتي

نوتينغهام فورست 1-0 إبسويتش تاون

كريستال بالاس 1-1 نيوكاسل يونايتد

وولفرهامبتون 2-4 بورنموث

برايتون 1-1 ساوثهامبتون

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