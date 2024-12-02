وزير الرياضة يلتقي مجلس الإدارة الجديد لاتحاد التايكوندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

انتخابات الاتحادات الرياضية

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للمجلس المنتخب الجديد، مضيفا "صبحي"سعيد بالمنافسة الشرسة والعرس الديمقراطي والنزيه والذي تشهده الدورة الانتخابية الحالية لانتخابات الاتحادات الرياضية المصرية.

وأشار وزير الرياضة إلى أن مصر تمتلك ويتواجد بها العديد من الأبطال باللعبةً والذين يتربعون علي عرش المراكز الثلاثة الأولي علي مستوي العالم منهم اللاعب والبطل الاولمبي سيف عيسى، واللاعبة شهد سامي صاحبة برونزية بطولة العالم، وآية شحاتة التي نالت برونزية الجائزة الكبرى.

وركز وزير الرياضة في لقاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو بضرورة توسيع وزيادة قاعدة عدد الممارسين للعبة بالاتحاد والذي سوف يساهم في إيجاد المزيد من الأبطال المصريين في اللعبة علي المستوي القاري والدولي.

وواصل وزير الرياضة حديثه للمجلس الجديد المنتخب لـ التايكوندو بضرورة الاستفادة من المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذي ترعاه الوزارة ويوجد بالفعل داخل المشروع العديد والعديد من الأبطال الواعدين بلعبة التايكوندو بالمشروع والذين سوف يمثلوا مستقبل واعد للعبة التايكوندو بمصر.

وشدد وزير الرياضة على احترامه لجميع المعايير والمواثيق الاولمبية والدولية مع ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية، موضحا أنه لن يجلس على كرسيه سوى أصحاب الإنجازات والعمل الجاد لصالح الرياضة المصرية وذلك ارتكازا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على ضبط وحوكمة المنظومة الرياضية ماليا وإداريا وفنيا.

وأوضح المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أنه سيعمل وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي والذي لم يوفر أي جهد أو دعم للاتحاد خلال الفترات الماضية لتحقيق المزيد من الإنجازات واستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.

وأثمرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد المصري للتايكوندو على فوز المستشار محمد مصطفى بالرئاسة، فيما حصل على منصب نائب الرئيس محمد مجدي طايل، وأمين الصندوق حازم قنديل فيما فاز بعضوية مجلس الإدارة المهندس محمد عجيزة، الدكتور حسن كمال، هيثم الجداوي، والعقيد علاء الهواري.

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