كولر يبدأ دراسة أورلاندو بالفيديو استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - الأهلي، يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم السبت القادم حيث حصل الجهاز الفني عيى تسجيلات خاصة بالفريق الجنوب إفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمس سلبيا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

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