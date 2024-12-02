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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:58 صباحاً -  الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

يبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته دون راحة لمواجهة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

وتعادل الأهلي أمس سلبيًّا أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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