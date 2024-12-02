محمد الشناوي يدعم المهدي سليمان بعد إصابته في مباراة الطلائع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:58 صباحاً - حرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على دعم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري بعد إصابته بكسر أسفل عظمة الشظية مؤخرا، حيث تأكد غياب اللاعب لمدة تقترب من الشهرين.

وكتب الشناوي عبر ستوري انستجرام رسالة دعم لزميله بالمنتخب الوطني بعد إصابته.

وقال محمد الصاوي طبيب فريق الاتحاد، إن إصابة المهدي سليمان حارس الفريق في لقاء طلائع الجيش، هي كسر في أسفل عظمة الشظية، وتم التعامل معها، وعمل جبيرة له في المستشفى.

وأضاف طبيب الاتحاد السكندري خلال تصريحات تليفزيونية: "سنتابع حالة المهدي سليمان في الأسبوع الأول، وحالة الكسر الذي تعرض له، ولم نحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن".

تطورات إصابة المهدي سليمان

وتابع: "لا نريد الحكم سريعًا على حالة المهدي سليمان، لكن سنتابع الحالة بالأشعة بصفة مستمرة".

وأكمل: "المهدي حارس كبير، وراضٍ بقضاء الله، ونتمنى عودته للملاعب سريعا".

وتم نقل المهدى سليمان إلى المستشفى بعد تعرضه لكســر في قصبة القدم، بعد تدخل عنيف من مهاجم فريق طلائع الجيش

وجاءت إصابة المهدي سليمان بعد التحامه بكريم طارق لاعب طلائع الجيش، وعلى إثرها تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعربة الإسعاف المتواجدة داخل استاد الإسكندرية.

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