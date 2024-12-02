الرياضة - 09:51 - شقق الإسكان الاجتماعي.. الأسعار وطريقة الحجز والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. طرحت وزارة الإسكان وحدات سكنية لـ محدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة والمحافظات بـ مشروع سكن لكل المصريين 5، ولذلك يبحث الكثير عن الأسعار، الأوراق المطلوبة، وطريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي ما بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة».

كما تتراوح أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه في المدن الجديدة: «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة».

ويتراوح سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، ومقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المحافظات.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- اختيار حجز الوحدات السكنية.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- اختيار المتقدم مكان الحجز والدور الذي يرغب السكن به.

- الضغط على إنهاء.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد + شهادة دخل + إيصال مرافق.

- صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها المتقدم + إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط + الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.