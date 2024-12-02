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بتروجت يستدرج فاركو بحثًا عن الفوز الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

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بتروجت يستدرج فاركو بحثًا عن الفوز الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

بتروجت يستدرج فاركو بحثًا عن الفوز الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - الدوري المصري، يستضيف فريق بتروجت اليوم الاثنين، نظيره فريق فاركو بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

 

وتنطلق صافرة مباراة بتروجيت ضد فاركو في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين بستاد بتروسبورت.

 

حكام مباراة بتروجيت ضد فاركو 


ويدخل بتروجيت وفاركو المباراة بمعنويات متباينة، بعدما سقط بتروجت أمام الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما حقق فاركو فوزا كبيرا على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.

ويبحث بتروجت، بقيادة سيد عيد المدير الفني عن تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، ويحتل فريق بتروجت المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة، وسجل لاعبو الفريق البترولى هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

 

وعلي الجانب الآخر يحتل فريق فاركو المركز العاشر في ترتيب الدورى الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو فاركو 4 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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