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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة - أخبار كلمتك

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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة - أخبار كلمتك

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً -  ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم الاثنين، مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات بين المصري ضد بيراميدز، وبتروجت ضد فاركو، وغزل المحلة ضد الزمالك. 

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الاثنين في ختام الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

1- الأهلي  8 نقاط
2- بيراميدز  7 نقاط
3- المصري البورسعيدي  7 نقاط
4- سيراميكا كليوباترا  7 نقاط
5- الاتحاد السكندري  7 نقاط
6- طلائع الجيش  7 نقاط
7- الزمالك  6 نقاط
8- زد اف سي  5 نقاط
9- سموحة  5 نقاط
10- فاركو  4 نقاط
11- غزل المحلة  4 نقاط
12- إنبي  4 نقاط
13- الإسماعيلي  4 نقاط
14- الجونة  3 نقاط
15- مودرن سبورت 3 نقاط
16- بتروجيت  نقطتان
17- البنك الأهلي  نقطتان
18- حرس الحدود  نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري المصري

نظام الدوري الممتاز
 

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

 


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

 

وشهدت مباريات الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الرابعة الخروج بنتيجة سلبية بدون أهداف في 8 مباريات ونتيجة إيجابية 1-1 ثلاث مرات، بعد مرور الجولة الثالثة لتصل عدد المباريات التي خرجت بتحقيق فائز عدد 16 لقاء من أصل 27 مباراة.


وشهدت الجولة الأولى انتهاء ثلاث مباريات بالتعادل السلبي، ونفس الأمر بالجولة الثالثة، بينما خرجت نتيجة مباراتين بدون أهداف بالجولة الثانية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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